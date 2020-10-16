C начала пожароопасного сезона в Челябинской области потушили 573 лесных пожара на площади 3369,54 га. Фото: Priroda.chel.ru

На Южном Урале из-за сухой и теплой погоды увеличилось число лесных пожаров. Только за минувшие сутки в регионе ликвидировали 10 возгораний на площади 71,87 гектара. В связи с этим в Главном управлении лесами Челябинской области в пятницу, 16 октября, ввели режим повышенной готовности.

— Ведется дежурство на пожарно-наблюдательных вышках, наземное патрулирование, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба, рассказал начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. — Мобильные группы пожаротушения созданы в Карталинском, Пластовском, Чебаркульском лесхозах и Центре пожаротушения и охраны леса Челябинской области.

Накануне, по словам Сергея Лаврова, пожарные ликвидировали крупный лесной пожар в Каслинском лесничестве и торфяной пожар в Миасском лесничестве. К утру 16 октября боролись с пожаром площадью 24 гектара у озера Тургояк.

— Он перешел со вчерашнего дня, к ночи был локализован, а с 7 утра там начали наращивать силы и средства для его тушения, — уточнил Сергей Лавров. — Также пожары произошли в Аргаяшском, Каслинском, Кыштымском, Миасском и Саткинском лесничествах, тушением которых занимались 280 человек и 50 пожарных машин.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 112 или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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