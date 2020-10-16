В Челябинске умер заслуженный артист России

Умер директор оркестра Челябинского театра оперы и балеты. Фото: chelopera.ru

Сегодня, 16 октября, скончался директор оркестра Челябинского театра оперы и балета, помощник главного дирижера и заслуженный артист России Валерий Михель. О смерти сообщили в театре.

— Валерий Александрович более 45 лет служил Челябинскому театру оперы и балета, который стал для него вторым домом. Он был настоящей душой оркестра, к каждому артисту относился с заботой и теплотой, — говорится на официальном сайте театра оперы и балета им. Глинки.

Причина смерти заслуженного артиста не уточняется. Дозвониться до пресс-секретаря культурного учреждения на момент публикации не удалось

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