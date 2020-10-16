Жители поселка под Челябинском готовят народный сход против расширения мусорного полигона

Строительство мусороперерабатывающего предприятия под Копейском еще не началось, зато в Магнитогорске работы идут полным ходом. Фото: Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области жители поселка Старокамышинск готовят обращения к губернатору Челябинской области в Минэкологии с просьбой остановить расширение мусорного полигона. Но представители ведомства настаивают, что повода для беспокойства нет.

— В поселке Старокамышинск министерство экологии планирует расширить мусорный полигон предприятия «Втор-Ком», которое пытается в обход мнения населения протащить проект по увеличению полигона на 30 гектаров, — написала в редакцию КП-Челябинск местная жительница Лариса Светкина. — Мы хотим жить и дышать свежим воздухом, а не свалкой. Полигон заявляет о современном перерабатывающем предприятии, хотя в территориальной схеме прописано четко, что будет строительство новой свалки для захоронения отходов. Мы выступаем против, готовимся собирать народный сход и протестовать против расширения свалки и размещения отходов. Считаем, что в пределах области можно найти достаточно удаленные от любых населенных пунктов земли, на которых и организовать места для утилизации отходов.

По словам Ларисы Светкиной, по разработанной территориальной схеме 2020 года в Старокамышинск якобы планируют возить мусор из Челябинска, Копейска, Еткуля, Еманжелинска, Коркино. Люди готовят обращения к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и в Минэкологии с просьбой разобраться в ситуации.

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова пояснила, что речь идет вовсе не о полигоне.

— Необходимо отметить, что это не планы Министерства экологии, а инвестиционные проекты предприятия АО «Втор-Ком», — уточнила Яна Куприкова. — Речь идет не о полигоне, а о перерабатывающем комплексе, на котором будет осуществляться максимальное извлечение полезных компонентов из твердых коммунальных отходов — не менее 40 процентов.

Чиновник отметила также, что строительство объектов будет возможно только после проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации, проведения общественных обсуждений и получения положительных заключений Госэкспертизы.

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