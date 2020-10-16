В городе вот-вот ударит морозец. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске разгулялся ветер. Из-за этого теплая пятница (а синоптики обещали +19) кажется нам холодной. на выходные прогноз еще хуже. Рассказываем, какой будет погода 17 и 18 октября 2020 года.

Ночь на субботу, по данным Челябинского гидрометцентра, обещает быть относительно теплой: до +6...+8 градусов. Однако днем потеплеет всего на несколько градусов: до +10...+12. В городе ожидается небольшой дождь и довольно сильные — до 20 метров в секунду — порывы ветра.

МЧС просит челябинцев опасаться сильного ветра. В случае чрезвычайного происшествия можно просить о помощи по телефонам «101» и «112».

В ночь на воскресенье столбик термометра упадет ниже нуля. Синоптики обещают до -3...-5 градусов. Дневные температуры со знаком плюс, но всего +7...+9 градусов. Ветер стихнет, но могут быть несущественные осадки.

Холодный фронт покинет область в ночь на понедельник, и первый рабочий день должен быть теплым.

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