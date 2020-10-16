Жуткая драка с избиением 19-летнего парня в Челябинске попала на видео

Лица хулиганов попали на видео. Фото: vk.com / «Парковый Челябинск»
Инцидент произошел в Челябинске ночью 11 октября. Возле дома №32 по улице Скульптора Головницкого произошла словесная перепалка между мужчинами и девушками. За последних решил вступиться 19-летний парень, который в этот момент находился на балконе.
— Мужчины залезли на балкон, избивали и издевались физически и морально, разнесли квартиру. Избивали несколько раз — и на улице, и в квартире. Угрожали перерезать всю семью, если пойдёт в полицию, — пишут близкие пострадавшего в соцсетях.
Избитого парня с травмами доставили в больницу. По словам близких, сейчас он находится в нейрохирургии.
Полиция уже ведет поиск хулиганов, причастных к инциденту.
— Заявление зарегистрировано. Сейчас проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Последствия разборок в квартире. Фото: vk.com / «Парковый Челябинск»
Фото: vk.com / «Парковый Челябинск»
Фото: vk.com / «Парковый Челябинск»
Фото: vk.com / «Парковый Челябинск»
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