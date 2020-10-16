В Челябинской области во время пожара пострадал женский монастырь

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел вечером, 15 октября, в селе Булзи, что находится в Челябинской области. Огнем охватило одноэтажное здание, в котором располагается храм и паломнический центр женской монашеской общины. На место происшествия вызвали МЧС.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли три человека. В результате пожара пострадавших нет. Исторических ценностей в здании не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Во время пожара сильно пострадала кровля здания. Сейчас сестры храма собирают средства для ремонта. По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей.

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