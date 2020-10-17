127 жителей Челябинской области выписали из больниц
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 17 октября зарегистрировали 113 новых случаев, восемь заболевших — школьники. За время пандемии COVID-19 заразилось 18404 человека.
За сутки выписали 127 человек, всего 14012 жителей Челябинской области перенесли коронавирус.
За день в регионе погибло пятеро зараженных. 55-летний мужчина скончался от коронавируса, у четверых новая инфекция была сопутствующим заболеванием:
— пациентка, 87 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность;
— пациент, 69 лет: злокачественное новообразование;
— пациент, 70 лет: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий;
— пациент, 62 года: тромбоз, легочно-сердечная недостаточность.
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