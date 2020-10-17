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Коронавирус Covid-19

За день в Челябинской области 113 человек заразились коронавирусом

Публикуем свежую сводку Минздрава по коронавирусу на 17 октября 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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127 жителей Челябинской области выписали из больниц

127 жителей Челябинской области выписали из больниц

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 17 октября зарегистрировали 113 новых случаев, восемь заболевших — школьники. За время пандемии COVID-19 заразилось 18404 человека.

За сутки выписали 127 человек, всего 14012 жителей Челябинской области перенесли коронавирус.

За день в регионе погибло пятеро зараженных. 55-летний мужчина скончался от коронавируса, у четверых новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 87 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 69 лет: злокачественное новообразование;

— пациент, 70 лет: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 62 года: тромбоз, легочно-сердечная недостаточность.

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