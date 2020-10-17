Ночью на М-5 в Челябинской области насмерть сбили женщину

На М-5 в Челябинской области сбили женщину. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Поздним вечером в пятницу, 16 октября, на трассе М-5 27-летний водитель автомобилем Газ 279932 сбил 44-летнюю женщину, стоявшую прямо на дороге. Авария случилась в темное время суток, 23:15, на 21 км автодороги подъезд к Екатеринбургу.

— После ДТП пешехода доставили в лечебное учреждение, где она позже скончалась, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства смертельной аварии.

Врачи не смогли помочь пострадавшей. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru