В Курганской области разыскивают убийцу-насильника из Орска

СК Курганской области ищет Валерия Андреева. Фото: пресс-служба СК Курганской области

В Курганской области разыскивают Валерия Андреева. 63-летнего мужчину обвиняют в изнасилованиях и убийствах женщин (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Еще в 2012 году он скрылся из Орска (Оренбургская область). До исчезновения опасный преступник работал дальнобойщиком. Следственный комитет Курганской области предполагает, что он прячется у знакомых, которые у него есть в разных регионах России.

— Приметы подозреваемого: славянской внешности, возраст 63 года, на вид 60-65 лет, рост 173 см, плотного телосложения, лицо овальное. Прямая спинка носа, горизонтальное основание, темные прямые волосы, короткая стрижка с проседью, губы — тонкие, подбородок — прямой, ушные раковины — прилегающие. При себе носит водительское удостоверение 56 РА 083467, — сообщили в пресс-службе СК Курганской области.

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