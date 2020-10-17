Из-за сильного ветра отменили рейс из Челябинска в Москву

Сегодня отменили рейс Челябинск-Москва
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сегодня, 17 октября, самолет компании «Арофлот» так и не вылетел из челябинского аэропорта в Москву из-за сильного ветра. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе аэропорта.
— Авиакомпания приняла решение об отмене полета, — сообщили в челябинском аэропорту.
В пятницу, 16 октября, МЧС Челябинской области предупреждала об усилении порывов ветра до 22 м/с.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru