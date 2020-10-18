Где в Челябинске ограничат движение в воскресенье, 18 октября 2020

Заранее планируйте свой маршрут.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске продолжается ремонт дорог. Из-за этого на отдельных участках даже в нынешнее воскресенье, 18 октября, ограничат движение, сообщает пресс-служба мэрии.
Вот полный список проблемных мест:
— ул. 60 лет октября (здесь идет монтаж бортового камня, фрезерование проезжей части);
— ул. Жукова (разметка проезжей части, установка искусственных неровностей);
— ул. Овчинникова (устройство асфальтобетонного покрытия);
— ул. Кулибина (замена бортового камня);
— ул. Первой Пятилетки (устройство асфальтобетонного покрытия);
— ул. Героев Танкограда (фрезерование проезжей части);
— ул. Косарева (установка бордюрного камня);
— ул. Индивидуальная (устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре);
— ул. Островского (установка бордюрного камня).
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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