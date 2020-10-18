Туристка вызвала спасателей на озеро в Челябинской области, чтобы успеть на поезд

Приехав на место, спасатели обнаружили. что вызов ложный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иногородняя туристка отдыхала на базе в Челябинской области. Перед отъездом она решила прокатиться на лодке. А когда поняла, что опаздывает на поезд, вызвала расчет спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Поздно вечером в субботу, 17 октября, диспетчер службы «112Ц» получил сообщение, что на озере Увильды порывом ветра унесло весельную лодку, в которой находятся три человека. Лодка принадлежит яхт-клубу «Мираж», но ее отнесло на противоположный берег. Для эвакуации людей были подняты силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и волонтер — местный житель на моторной лодке, — говорят в МЧС.

Когда спасатели добрались до лодки, два пассажира от эвакуации наотрез отказались. И только иногородняя женщина пересела в моторку. Она призналась, что опаздывает на поезд и поэтому решила вызвать спасателей.

На туристку составили протокол за заведомо ложный вызов. Для этого на базу, где она отдыхала, пришлось вызвать полицию. Успела ли дама на поезд, пресс-служба МЧС не сообщает.

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