От коронавируса скончался почетный гражданин Челябинска Николай Тарасов

Николай Тарасов. Фото: professiya-vrach.ru.

В субботу, 17 октября, ушел из жизни почетный гражданин Челябинска, заслуженный врач России Николай Тарасов. Незадолго до гибели 86-летний Тарасов заразился коронавирусом. О смерти отца в социальных сетях сообщил его сын Андрей Тарасов.

В 1981 году Николай Тарасов организовал в Челябинске Уральскую государственную медицинскую академию дополнительного образования (впоследствии вошедшую в состав Южно-уральского государственного медицинского университета).

Под его непосредственным руководством были заложены основы современного последипломного обучения врачей уральского региона, обеспечившего подготовку медиков по 74-м из 96 существующих врачебных специальностей, осваивались и совершенствовались новые методы диагностики и лечения заболеваний.

Тарасов долгое время возглавлял кафедру урологии и андрологии УГМАДО. Почти все урологи нашего региона считают Тарасова своим учителем.

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