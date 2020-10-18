Самый доступный способ защит от ковид - маска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро воскресенья, 18 октября, в Челябинской области официально подтверждены 18 тысяч 514 случаев заражения коронавриусом. За минувшие сутки инфекцию подхватили 110 южноуральцев, в том числе двое школьников. От ковида скончались семеро человек. Увы, но эта цифра — рекордная.

Собственно от ковид умерла женщина 62 лет. Еще шесть человек скончались от осложнений, вызванных сопутствующими болезнями. Это:

— 54-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертонией;

— 71-летний мужчина с онкологией;

— 80-летний мужчина с раком легкого и больным сердцем;

— 68-летняя женщина с циррозом печени и гипертензией;

— 71-летний мужчина с атеросклерозом коронарных артерий и постинфарктным тромбозом.

Всего в начала пандемии в регионе скончались 572 человека с диагнозом коронавирус.

Инфографика: коронавирус74.ru

На лечении остаются 3 тысячи 780 человек.

Ни один класс или школа не ушли на карантин по ковид.

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