«Врачи не подходят. Ждут, когда умрет»: пациенты ковидного отделения в Челябинске ищут близких старушки

За женщину заступились соседки по палате. Фото: telegram-канал «Челябинск № 1».

Пациенты ковидного отделения ОКБ № 2, которая находится на улице Гагарина в Челябинске, ищут родственников умирающей соседки по палате. Бабушка лежит в больнице четвертый день. Соседи по палате утверждают, что женщину никто не лечит.

— Врачи ничего не делают. Толком не ходят — не могу дозваться. Подойдут, посмотрят: жива, не жива. И все. Лекарств вообще никаких. Только вечером один раз ставят, видимо, антибиотики. Ждут, что бабушка умрет. Кто узнал свою бабушку, свою маму — заберите ее отсюда, пока она живая. Мучается бабулечка, сильно мучается, — говорит автор ролика.

На видео также видно, что пациентка привязана к кровати бинтами. Соседи опасаются, что за это время у пожилой женщины могла образоваться пролежни.

За неполные сутки видео посмотрели несколько десятков тысяч человек. Почти все они осуждают медиков. Правда, есть и такие, кто защищает докторов:

— Комментаторы, вы хоть раз были в тяжелом состоянии? Она без сознания, и это нормальная практика, когда связывают руки тяжело больного человека, который находится без сознания, потому как, придя в сознание, она будет убирать трубки, пытаться встать и может навредить себе. Может, лучше узнать у врачей, что происходит?

КП-Челябинск направил запрос в минздрав Челябинской области. На момент публикации ответ не получен.

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