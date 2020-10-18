Погода в Челябинске на 19 октября 2020: еще денек — уговорили

Челябинцев ждет еще один теплый осенний день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске стремительно холодает. К концу рабочей недели в городе обещают первый снег. А пока рассказываем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 19 октября 2020 года. Она еще порадует нас теплом.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на понедельник в областном центре около нуля градусов. Зато день обещает быть сравнительно теплым: на солнце воздух прогреется до +16 градусов.

Осадков в городе, скорое всего, не будет. Но впечатление от погоды испортит настырный ветер — отдельные его порывы могут достигать скорости 15 метров в секунду.

Во вторник в городе похолодает до +11 градусов, в среду до +7 градусов, а к пятнице до +2.

Теплая осень остается в прошлом. На смену ей идет поздняя — холодная и со снегом.

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