"Трактор" впервые в этом сезоне забросил больше пяти шайб и одержал победу над "Нефтехимиком"

Одна из шайб на счету капитана "Трактора" Сергея Калинина. Фото ХК "Трактор".

У «медведей» выдалась успешная серия: в предыдущих шести матчах челябинцы лишь один раз уступили соперникам.

В сегодняшнем матче черно-белые пропустили первыми. Но до конца первого периода сравняли счет (гол – Артем Михеев), а в самом начале второго Лукаш Седлак вывел «Трактор» вперед – 2:1. Кстати, голевую передачу Седлаку сделал Ник Бэйлен, и это стало сотым очком американца со вторым белорусским гражданством в составе «Трактора». Гости сравняли счет. Но голы Сергея Калинина и Томаша Гики увеличили преимущество хозяев до 4:2.

В третьем отрезке матча гости сумели сократить преимущество челябинцев, отыграв одну шайбу – 4:3. Но «Трактор» после голов Алексея Бывальцева и Якоба Берглунда сделал счет 6:3. Кстати, с начала сезона черно-белые впервые забрасывают больше пяти шайб. Итог – 6:3.

Отметим, что победа над «Нефтехимиком» - это уже четвертый подряд успех черно-белых.

21 октября в Новосибирске «Трактор» сыграет с местной «Сибирью». А 23 и 25-го черно-белым предстоят игры в Хабаровске с «Амуром».

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