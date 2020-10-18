Трое погибли при столкновении легковушки с «Газелью» в Челябинской области

Судя по фото, удар был сильнейший. Фото: отдел пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Около двух часов дня в воскресенье, 18 октября, под селом Миасское в Красноармейском районе столкнулись автомобили «Хундай IX35» и «Газель». Три человека погибли на месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Челябинской области.

— По предварительным данным, 49-летний водитель «Хундай» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», за рулем которой сидел 39-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и пассажир «Хундай» от полученных травм скончались на месте происшествия, — говорят в ведомстве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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