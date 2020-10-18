Ехал без прав: 33-летний водитель скончался после переворота машины в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области.

Трагический инцидент произошел рано утром 18 октября под Верхнеуральском. Молодой водитель «Хундай Элантра» не справился с управлением и погиб в перевернувшемся автомобиле.

— Мужчина был лишен прав, и все-таки сел за руль. По предварительным данным, он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в правый кювет. За пределами дороги машина перевернулась — водитель погиб на месте, — сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД Челябинской области.

Фото: ГИБДД по Челябинской области.

Проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства несчастного случая.

В этот же день на автодороге у села Миасское столкнулись автомобиль «Хундай» и «Газель» — погибли оба водителям и пассажир легковушки

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