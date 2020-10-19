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Власти рассмотрят вопрос продления школьных каникул в Челябинской области

Чиновники не исключают, что отдых детей увеличат по примеру Москвы
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Какими будут каникулы, чиновники решат до конца этой недели.

Какими будут каникулы, чиновники решат до конца этой недели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе в большинстве школ Челябинской области начинаются осенние каникулы. Но уже сегодня десятки классов отправлены на карантин по ОРВИ. Власти не исключают, что каникулы в регионе продлят по примеру Москвы.

— Вопрос о продлении школьных каникул в Челябинской области будет решаться исходя из эпидемической обстановки, — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

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