25-летний машинист тепловоза в Челябинской области воровал топливо на работе

Машинист подтянул к поезду шланг. Фото: пресс-служба Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Мировой суд Копейска рассмотрит уголовное дело 25-летнего машиниста, который воровал топливо на работе. В августе его задержали с поличным, сообщает пресс-служба Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— Во время стоянки тепловоза в Потанино машинист сливал топливо в пластиковые емкости, которые находились в кузове грузового автомобиля. Позже подозреваемый планировал вывезти их и продать, а деньги потратить на личные нужды. Машинист украл 530 литров дизельного топлива. Ущерб превысил 20 тысяч рублей, — замечают в полиции.

Уголовное дело уже направлено в суд. Машинисту грозят весомый штраф и, возможно, пару лет заключения.

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