Челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом

Депутат Валерий Гартунг Фото: vk.com/gartung_vk

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Об этом лидер «Справедливой России» в Челябинской области сообщил на своей страничке в Facebook. По его словам, вчера утром у него взяли анализы, а вечером сказали, что результат положительный. В связи с этим депутату придется пропустить пленарное заседание.

— Чувствую себя хорошо, температуры нет, но утром сделал еще один анализ — положительный результат подтвердился, — рассказал Валерий Гартунг. — Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам, которые будут рассматриваться сегодня. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом.

Депутат временно перешел на удаленку. Он также предупредил жителей региона, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, можно заразиться коронавирусом.

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