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Минздрав рассказал, кому не нужно получать ковидное предписание Роспотребнадзора

Жители Челябинской области не могут дождаться бумагу из надзорное ведомства
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Предписания привозят на дом, однако ко всем контактным Роспотреб не успевает.

Предписания привозят на дом, однако ко всем контактным Роспотреб не успевает.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Челябинской области жалуются на работу Роспотребнадзора, который вовремя не выдает южноуральцам предписание об изоляции по коронавирусу. Власти области рассказали, для кого это может стать большой проблемой, а кому такая бумага вообще не нужна.

— Проблема есть. Претензии справедливы. Численность работников Роспотребнадзора не позволяет закрыть весь объем предписаний. Но нужны они тоже не всем. Если человек болен, имеет симптомы ОРВИ, он получит больничный у медработника. Предписания нужны только контактным членам семи, — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Только имея на руках предписание об изоляции, родственники больного могут открыть больничный и не ходить на работу.

Так как в большинстве случаев документ поступает в семью с опозданием, медики советуют близким не подвергать опасности своих коллег и договариваться с начальством о пропуске рабочих смен до того, как удастся получить официальный больничный.

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