Новые изменения затронут также и коллективную охоту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начиная со следующего года в России начинают действовать новые правила охоты на животных. Эти изменения также затронут и Челябинскую область.

О новых правилах охоты 2021 в Челябинской области рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

— К примеру, в нашей области начало весеннего периода охоты на водоплавающую птицу наступает одновременно с периодом лесных пожаров. Нас часто просили закрыть охоту в мае, но раньше мы не могли этого сделать, потому что такое решение могли принять только федеральные органы. Сейчас регион сможет самостоятельно сдвигать начало охотничьего сезона в зависимости от погодных условий, — пояснил Виталий Безруков.

Сейчас минэкологии обсуждает вводимые изменения с охотпользователями. Ведомство уже сообщило им о предстоящих нововведениях. Теперь охотники должны подготовить свои предложения к новым правилам. Их обсудят на заседании Охотхозяйственного совета при министерстве, по результатам которого примут окончательные решения.

Как отметил Безруков, основной принцип минэкологии сейчас — это уйти от понимания охоты в качестве развлечения.

— Министерство экологии рассматривает охоту с позиции воспроизводства животных и регулирования их численности, а не ради забавы. Если раньше охота часто велась для удовольствия, что вызывало большую критику зоозащитников и общественных организаций, то сейчас мы рассматриваем ее как предмет возобновления природных ресурсов и регулирования численности для соблюдения природного баланса. Например, чрезмерное увеличение поголовья кабана ведет к риску распространения заболеваний. А чрезмерное количество волков негативно сказывается на численности более мелких животных, — подчеркнул Безруков.

Изменения также коснулись и коллективной охоты. Ее участники должны носить сигнальную одежду, чтобы обезопасить друг друга от несчастного случая. Помимо этого, заряжая или разряжая ружье, охотник обязан направить его стволом вверх или в землю, отвернувшись от других людей.

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