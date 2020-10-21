Челябинский «Трактор» прервал победную серию, уступив в гостях «Сибири»

В Новосибирске "Трактор" не смог одолеть "Сибирь". Фото ХК "Трактор".

Встречались две противоположности. А все потому, что в активе «Трактора» до сегодняшнего матча было пять побед в шести предыдущих поединках, у «Сибири», напротив — шесть поражений подряд. Новосибирцам нужно было что-то решать, тем более перед родными болельщиками. А «Трактор», к сожалению, позволил сибирякам прервать печальную для них серию.

Правда, забросили черно-белые первыми в начале второго периода. В этом же отрезке матча хозяева отыгрались, а в третьем отрезке матча вышли вперед. «Трактор» решил выровнять шансы, в конце поединка заменив вратаря на шестого полевого игрока. Но в итоге пропустил еще одну шайбу в пустые ворота. Итог – 3:1 в пользу «Сибири».

23 и 25 октября в Хабаровске «Трактор» проведет два матча с местным «Амуром».

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