На трансформаторной подстанции в Челябинске появились граффити по мотивам сказок Пушкина

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

Челябинские райтеры закончили работу по созданию граффити в микрорайоне «Парковый-2». На трансформаторной подстанции, расположенной в одном из дворов на улице Петра Столыпина, появились граффити по мотивам сказок писателя Александра Пушкина. Об этом в соцсетях сообщил городской художник Тимур Абдуллаев.

— Завершили очередную роспись ТП в Парковом 2! Сказки Пушкина. Работали: @viruzzz_j_bass @fuseone9 @graffitiural, — написал Абдуллаев в своем Instagram.

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

Напомним, в начале октября возле одного из торгово-развлекательных комплексов города нарисовали целых два граффити. Одно из них было нанесено на трансформаторную будку, а другое — сделана у лифта, ведущего на подземную парковку.

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