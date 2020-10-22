Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на утро 22 октября составляет 18 975 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области, по данным на утро 22 октября, зафиксировано 18 975 случаев коронавируса. Накануне заболели 123 человека, школьников среди них нет.

За прошедшие сутки из больниц выписали 42 южноуральца. Всего с начала пандемии выздоровели 14 409 человек. От COVID-19 сейчас лечатся 3936 жителей области.

Коронавирус унес жизни еще двух южноуральцев — это мужчины 65 и 68 лет. У обоих были серьезные хронические заболевания.

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