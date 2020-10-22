Спорт во дворе: до зимних холодов новые хоккейные площадки откроют в Челябинске и Коркино

Современные площадки появятся в разных районах Челябинска и в Коркино. Фото ХК "Трактор".

Современные, оборудованные площадки возводятся «с нуля». Асфальтированный фундамент, конструкция с ударопрочными пластиковыми бортами, скамейкой запасных, систему освещения, позволяющая заниматься спортом в любое время суток. Так будут выглядеть спортивные объекты для детворы и взрослых, которые до конца года и с наступлением зимних ходов появятся в Челябинске и Коркино.

В Челябинске хоккейный площадки будут открыты около школы № 129 на Северо-Западе, рядом с образовательным центром № 3 имени Валерия Белоусова, у школы № 68 в Ленинском районе, а также при школе № 24 в Металлургическом районе.

Проект реализуется хоккейным клубом «Трактор» при поддержке его генерального партнера — Русской медной компанией.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин отметил, что главная цель проекта — развитие детского спорта, подчеркнув, что в истории челябинского хоккея есть много примеров, когда будущая звезда начинала свой спортивный путь на дворовой площадке.

— Совместно с генеральным партнером хоккейного клуба «Трактор» — Русской медной компанией запустили проект под названием «РМК — детям». Наш клуб на средства инвестора будет развивать дворовую инфраструктуру за счет постройки и реставрации хоккейных коробок, а также полностью содержать их в дальнейшем. Мы планируем привлечь к участию в проекте наших игроков, которые будут посещать коробки с мастер-классами и участвовать в мероприятиях, — говорит Иван Савин.

— Русская медная компания уделяет особое внимание развитию доступного спорта для взрослых и детей. Мы строим воркаут-площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны на территориях присутствия. Проект по развитию дворового хоккея в Челябинске и Коркино станет еще одним шагом к тому, чтобы массовый спорт стал доступным как можно большему числу жителей Южного Урала, — рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Отметим, что строительство коробок завершат к наступлению холодов, чтобы возможность играть на них появилась уже этой зимой. Спроектированы они с учетом возможности заниматься спортом в любое время года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru