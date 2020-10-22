На базе Центра Илизарова в Кургане открыли ковидный госпиталь

Все ковидные койки находятся во втором корпусе. Фото: www.ilizarov.ru

В четверг, 22 октября, на базе курганского Центра Илизарова открыт инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба клиники.

— Инфекционный госпиталь развернут на 40 койко-мест во втором корпусе Центра, в помещениях клиники гнойной остеологии. В штате ковидного отделения три реаниматолога и три врача травматолога-ортопеда, которые прошли 36-часовой курс повышения квалификации для лечения новой коронавирусной инфекции, а также два ординатора, — уточняют подробности в Центре.

Руководителем ковидного госпиталя назначен Александр Бурцев, который в данный момент исполняет обязанности директора Центра Илизарова. На должность заведующего назначен Сергей Панин, который также возглавляет отделение анестезиологии и реанимации Клиники гнойной остеологии.

В арсенале нового госпиталя четыре аппарата ИВЛ, шесть аппаратов неинвазивной вентиляции легких и десять кислородных концентраторов, рассчитанных на 20 коек.

При этом главный корпус Центра Илизарова на 800 коек продолжает прием ортопедических пациентов.

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