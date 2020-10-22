Лыжники открыли сезон в горах Челябинской области

Лыжники уже опробовали первый снег на Уреньге. Фото: ФЛГ Челябинской области/vk.com

Минувшая ночь с 21 на 22 октября, как и обещали синоптики, принесла не только похолодание, но и «снежный заряд». В горах прошел обильный снегопад. В Златоусте белыми оказались сопки хребта Уреньга. Если в самом городе в среду 21 октября жители увидели только снег с дождем, то в горах его насыпало уже сантиметров 8-10.

Местные лыжники из Златоуста уже выложили «снежные» фото с вершин хребта Уреньга. Высота над уровнем моря в этих местах порядка 1000-1100 метров. Зимний сезон здесь начинается куда раньше, чем календарный. К примеру, в прошлом году лыжники-гонщики тренировались на Уреньге уже с 15 октября.

Кстати, энтузиасты специально готовят трассы к началу каждого лыжного сезона, протяженностью до 5 км (кстати, в свое время на одной из вершин хребта работало биатлонное стрельбище). Поэтому в Златоуст к ноябрю съезжаются спортсмены из многих уголков страны, в основном, из центральной части России. Здесь почти всегда гарантированно есть снег. Первые старты у лыжников обычно проводятся именно на Уреньге.

Кстати, для кого-то снег в радость, а вот водителям стоит быть осторожнее на трассе М-5, особенно, в районе горнозаводского участка.

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