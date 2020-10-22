В Челябинске три выходца из Средней Азии пойдут под суд за торговлю наркотиками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура направила в суд уголовное дело на трех выходцев из Средней Азии, которые устанавливали закладки с наркотиками по всему Челябинску. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

— В 2019 году обвиняемые под руководством неустановленного следствием лица незаконно сбывали наркотические средства на территории Челябинска путем размещения в тайниках-закладках, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчин удалось задержать в том же году, когда они и вели свою преступную деятельность. Во время обысков полицейские также обнаружили у них дома более 5,7 кг героина.

Уголовное дело в отношении обвиняемых будет рассмотрено по существу в Тракторозаводском районном суде Челябинска.

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