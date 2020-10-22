Выдавал себя по телефону за родственника, попавшего в ДТП: в Челябинской области задержали афериста, который обманывал пенсионеров из другого региона

Эти предметы изъяли полицейские в ходе обыска у мужчины. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские Алтайского края задержали 34-летнего жителя Челябинской области, который обманывал по телефону пенсионеров на крупные суммы. В общей сложности мужчине удалось заработать нечестным путем порядка 300 тысяч рублей.

Аферист, находясь в своем регионе, звонил ночью пенсионерам, проживающим в Алтайском Крае. Мужчина выдавал себя за родственника и рассказывал, что попал в ДТП, в котором по его вине якобы пострадал человек. После этого он просил перечислить ему деньги на банковскую карту, чтобы разрешить ситуацию.

— Именно таким способом он похитил сбережения у жительницы Бийска 1938 года рождения. Она рассказала сотрудникам Межмуниципального управления МВД России «Бийское», что неизвестный, сообщив ей о том, что её сын попал в дорожно-транспортное происшествие, путём обмана похитил у неё 40 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому Краю. — Обвиняемый был задержан в ходе служебной командировки сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска МВД России по Барнаулу при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Челябинской области.

Вскоре выяснилось, что задержанный причастен к 10 аналогичным преступлениям.

Свою вину житель Челябинской области признал полностью. Его уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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