Челябинцы могут оплачивать взносы на капремонт без комиссии через ВТБ

Фото: предоставлено ВТБ

Банк ВТБ и «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» заключили соглашение об оказании услуг. Теперь жители региона смогут оплачивать взносы на капремонт без комиссии через ВТБ Онлайн и банкоматы ВТБ.

Чтобы сделать перевод в адрес регионального оператора капремонта в дистанционных сервисах ВТБ, необходимо в разделе «Платежи»/ «Коммунальные платежи» выбрать поставщика услуг «ФКР Челябинской области», либо отсканировать QR-код с квитанции. Чтобы воспользоваться для этого банкоматом ВТБ, необязательно быть клиентом – внести оплату возможно с карты любого банка либо наличными.

Сумма перевода при безналичной оплате не ограничена, при внесении наличными – до 15000 рублей. Платеж зачисляется на счет регионального оператора мгновенно.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, прокомментировал: «Для нас важно, чтобы южноуральцы могли легко оплатить через ВТБ все самые востребованные услуги. Следуя пожеланиям клиентов, мы реализовали возможность оплаты взносов на капремонт в дистанционных каналах ВТБ – быстро, комфортно и без комиссии».

Вадим Борисов, генеральный директор «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»: «Мы стараемся сделать так, чтобы южноуральцам было проще и удобнее получать любую услугу, связанную с капитальным ремонтом. Это касается и оплаты взносов. Ранее уже были достигнуты договоренности о бескомиссионной оплате взносов с другими крупными платежными агентами. Сейчас, благодаря этому соглашению, мы расширили пункты приема взносов за капремонт без комиссии. Надеемся, что такая услуга будет востребована у собственников».

Через ВТБ Онлайн жители Челябинской области могут провести платежи в адрес более чем 2000 предприятий региона в системе «Город»: ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и других востребованных поставщиков услуг по всему региону.

Интернет-банк ВТБ Онлайн доступен по адресу online.vtb.ru, мобильные приложения — в App Store и Google Play. Челябинцы, не являющиеся клиентами ВТБ, могут дистанционно зарегистрироваться в системе через «Госуслуги» при помощи биометрической идентификации.

Сеть банкоматов ВТБ в Челябинской области насчитывает порядка 300 устройств в 30 населенных пунктах. Актуальный перечень устройств самообслуживания с адресами и режимом работы размещен на сайте vtb.ru.

Справка:

Специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» была создана в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Челябинской области № 512-ЗО от 27 июня 2013 года, на основании постановления Правительства Челябинской области от 9 декабря 2013 года № 511-П. Учредителем является Челябинская область в лице Министерства строительства и инфраструктуры. Финансовое обеспечение текущей деятельности регионального оператора осуществляется из средств бюджета Челябинской области.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).