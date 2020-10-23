В Челябинске неизвестный похитил младенца, вырвав его из рук прохожей

В Челябинске неизвестный похитил младенца, вырвав из рук прохожей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске прямо посреди улицы у женщины похитили ребенка. Малыша, которому всего семь месяцев, неизвестный силой вырвал из рук женщины и скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел в девятом часу вечера в районе улицы Жукова. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, известно, что младенец был похищен вместе с переноской, в которой его несла мать. По словам 24-летней девушки, ребенок мирно спал. Внезапно она почувствовала, как кто-то тащит ее за капюшон, после чего мать малыша потеряла сознание.