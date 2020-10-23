Губернатор Алексей Текслер прибыл на стройку инфекционной больницы под Челябинском

Фото: Ольга АНТОНОВА

Корпуса, обшитые панелями зеленого цвета, уже возведены по крышу. Рабочие совещания с подрядчиком большого проекта — строительства инфекционной клиники, губернатор Алексей Текслер проводит внутри помещений.

В пятницу, 23 октября, глава региона прибыл на стройку. Он осмотрит готовые помещения. Напомним, больница строится на средства областного бюджета. Цена — 2.5 млрд руб. Открытие запланировано на начало ноября.

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