Новая инфекционная больница в Малой Сосновке будет готова через восемь дней

Клиника рассчитана на 100 мест Фото: Ольга АНТОНОВА

Два с половиной месяца минуло с того момента, когда в чистое поле у Малой Сосновке вбили первую свою на месте будущей стройплощадки. А теперь комплекс из 11 корпусов готов на 90%. И на газонах перед главным фасадом высажены голубые ели. Сегодня, 23 октября, стройплощадку посетил губернатор. Алексей Текслер на личном контроле держит возведение важного для региона объекта.

1 ноября строители сдают больницу полностью, и несколько дней понадобится для того, чтобы оснастить палаты мебелью, завезти лечебное и диагностическое оборудование. Пациентов сюда начнут завозить по скорой ближе к 10 ноября.

Клиника рассчитана на 100 мест. Но в зависимости от ситуации может присеять до 500 больных. Цена вопроса — 2.5 млрд руб. Это — деньги областного бюджета.

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