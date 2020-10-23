Таможенники Челябинской области помешали вывезти 27 тонн средств индивидуальной защиты

Часть из медицинских товаров передали в медучреждения Челябинской области Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2020 года через границе Челябинской области пытались вывезти 27 тонн медицинских изделий. Однако товары остались в России, а часть из них была передана в медучреждения региона.

— В период с начала пандемии коронавирусной инфекции действует запрет на вывоз средств индивидуальной защиты с территории страны, — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Кстати, таможня работает несмотря на подъем заболеваемости коронавирусом, весной «производство» тоже не останавливалось.

— Мы не прерывали свою работу ни на день, ни на минуту. Для это нами создавались резервные механизмы. В случае если должностные лица подверглись бы заболеваниям. Как показывает практика, данная схема рабочая, то есть на процесс это никак не повлияло, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Денис Ценбал — начальник службы таможенного контроля.

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