В Челябинске машины «Яндекс.Такси» вышли на борьбу с коронавирусом

Машины с шашечками буду возить врачей на дом к пациентам Фото: Ольга АНТОНОВА

По договору, заключенному с правительством Челябинской области и «Яндекс.Такси», 19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске в воскресенье, 25 октября, начали доставлять медиков по вызовам к пациентам. Оплачивает работу водителей спонсор.

Машины не повезут пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию на диагностическую процедуру компьютерной томографии. Но помощь их неоценима: они разгрузят автомобили скорой и неотложной медицинской помощи.

Полиэтилен отделяет место водителя от задних сидений Фото: Ольга АНТОНОВА

Внутри легковые авто оснащены защитной мембраной — полиэтилен отделяет место водителя и первое пассажирское сиденье от задних сидений. Каждая машина оснащена запасом средств индивидуальной защиты — масками, перчатками, антисептиками. Смена длится 12 часов, после чего автомобиль встает на дезинфекцию. Здоровье пассажиров застраховано от риска заражения коронавирусной инфекцией.

Машины будут работать только на доставку врачей к пациентам на дом. Они увезут медиков и в лечебное учреждение.

В Челябинске и Магнитогорске набрано около 90 водителей для посменной работы.

Противоковидный запас Фото: Ольга АНТОНОВА

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