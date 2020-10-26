На въезде в Магнитогорск неизвестные спилили поклонный крест

Один из четырех крестов спилили. Фото: verstov.info.

В минувшие выходные кто-то под покровом ночи спилил деревянный поклонный крест на въезде в Магнитогорск. Поиском злоумышленников занимаются казаки и полиция.

В Магнитогорской епархии черный поступок восприняли как акт вандализма, и тем не менее все же готовы простить безобразников.

— Все дорожные кресты освящены, поэтому произошедшее мы расценили как акт вандализма. Это вас не дорожный знак разрисовать, — заявил нашим коллегам-журналистам сайта «Верстов.инфо» секретарь Магнитогорской епархии Лаврентий Гоць. — Если эти люди придут и покаются, мы будем рады принять их покаяние. Тогда пусть они каким-либо образом возместят ущерб. Конфронтация с кем-то нам не нужна.

Памятные знаки — четыре креста на разных въездах в Магнитогорск — когда-то установили местные казаки. Они стояли со стороны Челябинска, Смеловска, Кизила и магнитогорского аэропорта.

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