Сняли с поезда: в Челябинской области завершены поиски 15-летний школьницы

Девушка поехала на поезде в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в субботу, 24 октября, 15-летняя школьница из Копейска ушла на занятия и не вернулась. На звонки отвечать перестала. Ее 33-летняя мама предположила, что девушка могла отправиться в Москву на каникулы, где ее уже ждал друг, приехавший ранее из Копейска.

Сообщение сразу передали транспортной полиции. Проверили пассажиров аэропорта, но среди них школьницы не было. Одновременно начались поиски на железной дороге. Оказалось, что она отправилась поездом «Челябинск — Москва».

— Были ориентированы сотрудники линейных подразделений, расположенных по пути следования поезда. В результате школьницу сняли на станции Златоуст и позже передали родителям, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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