Законно или нет? Больных с положительным тестом на коронавирус и остаточной пневмонией выписывают из больниц

Если угрозы для жизни пациента нет, коронавирус разрешат долечивать дома. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Челябинской области пациенты жалуются на поспешную выписку из ковидных больниц. Зачастую домой отправляют людей с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и с остаточной пневмонией. Мы узнали, законно ли это и почему медики так поступают.

— Такие случаи действительно есть, и они вполне законны. Медики имеют право выписывать ковидных больных с положительным тестом и с остаточной пневмонией, но при условии, что пациент показал положительную динамику и его жизни ничто не угрожает, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Обычно такие люди уходят домой на долечивание и сдают контрольные ПЦР-тесты в своей поликлинике. Контрольное КТ им делают через месяц, так как остаточные явления в легких можно обнаружить и после выздоровления. Выходить на работу таким пациентам можно после того, как два теста подряд не обнаружат в их организме коронавирус.

— Сегодня мы не можем держать на больничных койках пациентов с положительной динамикой. Просто такой возможности нет. Помощь нужна тем, кто находится в тяжелом состоянии, — заявила Ирина Гехт.

По данным областного минздрава, сейчас 6179 больничных коек на Южном Урале заняты ковидными пациентами — это примерно пятая часть всех коек в местных стационарах.

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