В Челябинском зоопарке появилась гигантская анаконда

В Челябинском зоопарке появилась анаконда Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Челябинском зоопарке появился новый обитатель, а именно самая массивная змея — анаконда. Увидеть гостя из Южной Америке можно в «Экзотариуме».

В зоопарке также развели заблуждения о том, что анаконды питаются человечиной и гипнотизируют одним лишь взглядом.

— Да, анаконда самая массивная змея современной фауны, но максимальная ее длина (а достигнуть ее могут немногие) составляет около 6 метров. Например, сетчатый питон куда длиннее, зато масса взрослой анаконды в среднем варьирует от 30 до 70 кг. А это уже прям ого-го сколько для змеи, — рассказали в зоопарке.

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