Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 октября 2020: еще 145 заболевших и 7 смертей

Ежедневно в Челябинской области проводят несколько тысяч тестов на коронавирус.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На утро вторника, 27 октября, в Челябинской области выявлены 145 свежих случаев заражения коронавирусом, в том числе один школьник. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 19 тысяч 656 человек.
На лечении остаются 4 тысячи 185 человек.
За прошедшие сутки выписан 41 человек.
А также проведены 4 тысячи 954 теста.
Печальную статистику жертв коронавируса пополнили еще семь человек.
От новой инфекции умерла 74-летняя пациентка. Еще шестеро южноуральцев скончались от осложнений тяжелых хронических заболеваний:
— 62-летняя женщина имел онкологическое заболевание;
— 88-летняя пациентка — цирроз печени, атеросклеротическую болезнь сердца;
68-летний больной — сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий;
— 85-летний мужчина — гипертонию и легочно-сердечную недостаточность;
— 58-летняя женщина тоже страдала от легочно-сердечной недостаточности и гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца;
— 64-летний пациент — сахарным диабетом и гипертонией.
Общее число погибших от коронавируса в Челябинской области с начала пандемии достигло 618 человек.
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