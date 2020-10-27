Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 октября 2020: еще 145 заболевших и 7 смертей

Ежедневно в Челябинской области проводят несколько тысяч тестов на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро вторника, 27 октября, в Челябинской области выявлены 145 свежих случаев заражения коронавирусом, в том числе один школьник. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 19 тысяч 656 человек.

На лечении остаются 4 тысячи 185 человек.

За прошедшие сутки выписан 41 человек.

А также проведены 4 тысячи 954 теста.

Печальную статистику жертв коронавируса пополнили еще семь человек.

От новой инфекции умерла 74-летняя пациентка. Еще шестеро южноуральцев скончались от осложнений тяжелых хронических заболеваний:

— 62-летняя женщина имел онкологическое заболевание;

— 88-летняя пациентка — цирроз печени, атеросклеротическую болезнь сердца;

68-летний больной — сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий;

— 85-летний мужчина — гипертонию и легочно-сердечную недостаточность;

— 58-летняя женщина тоже страдала от легочно-сердечной недостаточности и гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца;

— 64-летний пациент — сахарным диабетом и гипертонией.

Общее число погибших от коронавируса в Челябинской области с начала пандемии достигло 618 человек.

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