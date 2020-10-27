У ледовой арены «Трактор» в Челябинске появится 25-этажный жилой комплекс

Две башни высотой в 25 этажей вырастут под боком у ледовой аренды. Фото: пресс-служба компании «Трест Магнитострой».

На месте пустыря у ледовой арены «Трактор» появится жилой комплекс «Видный» с квартирами премиум-класса. Строительство двух 25-этажных башень начнется уже весной 2021 года, сообщает пресс-служба застройщика — компании «Трест Магнитострой».

Проект каждого дома предусматривает подземную парковку более чем на 200 машиномест. Первые два этажа обоих зданий будут отданы под коммерческую недвижимость и социально-бытовые услуги.

— И все это только первый этап освоения территории в границах улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, академика Макеева и 250-летия Челябинска. Микрорайон станет реальным ядром альтернативного центра города — со своими скверами, парками, социальными объектами, — обещает застройщик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru