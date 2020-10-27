Торговый комплекс «Изумруд» несколько лет работал в Челябинске без разрешения

"Изумруд" расположен напротив областной больницы и рядом с автовокзалом, он всегда был популярен у самих челябинцев и гостей города. Фото: 2gis.ru/chelyabinsk/

Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал на 500 тысяч рублей закрытое акционерное общество «Афганец». Компания уже несколько лет зарабатывает на здании торгового комплекса «Изумруд» на улице Воровского, но до сих пор не получила разрешение на ввод этой постройки в эксплуатацию.

— Прокуратура Советского района Челябинска установила, что нежилое здание ТК «Изумруд», расположенное по улице Воровского, 85, с момента капитального строительства используют без разрешения на ввод в эксплуатацию, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После проверки было возбуждено административное дело. Арбитражным судом Челябинской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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