Копать-толкать: челябинские мужики взялись за лопаты в заметенных снегом дворах

Один из автомобилей на смог заехать в горку Фото: кадр с видео

Снегопад доставил хлопот челябинским автомобилистам. Где-то приходилось подталкивать машины на горку, где-то — прочищать путь лопатой. Видеозаписью утренних приключений поделился Андрей Романов. «Сегодняшнее утро, глазом регистратора» — так он назвал свой ролик.

Сначала чей-то автомобиль не смог заехать во двор. Неравнодушные горожане бросились толкать его, хотя и сами скользили как на коньках. Затем автор видео застрял в сугробе, проезжая через двор. Пришлось взять в руки лопату.

— У меня [лопата] всегда лежит, даже летом. Сегодня не доставал. Позаимствовал у дворника, — рассказал в комментариях Андрей Романов.

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