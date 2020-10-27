Копать-толкать: челябинские мужики взялись за лопаты в заметенных снегом дворах

Один из автомобилей на смог заехать в горку
Фото: кадр с видео
Снегопад доставил хлопот челябинским автомобилистам. Где-то приходилось подталкивать машины на горку, где-то — прочищать путь лопатой. Видеозаписью утренних приключений поделился Андрей Романов. «Сегодняшнее утро, глазом регистратора» — так он назвал свой ролик.
Сначала чей-то автомобиль не смог заехать во двор. Неравнодушные горожане бросились толкать его, хотя и сами скользили как на коньках. Затем автор видео застрял в сугробе, проезжая через двор. Пришлось взять в руки лопату.
— У меня [лопата] всегда лежит, даже летом. Сегодня не доставал. Позаимствовал у дворника, — рассказал в комментариях Андрей Романов.
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