Верба зацвела второй раз за год. Фото: национальный парк «Таганай» / Vk.com

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» природа не верит в наступление холодов. Там второй раз за год зацвела верба и продолжают расти грибы. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе нацпарка.

— Верба на берегу Тесьминского водохранилища решила именно сейчас зацвести второй раз. Скорее всего, с толку дерево сбило очередное потепление, — рассказали в национальном парке «Таганай». — Еще один «недоверчивый» обитатель – говорушка булавовидная. Этот гриб обычно встречается в лесах максимум до середины октября.

Обычно говорушку булавовидную можно встретить максимум в середине октября. Фото: национальный парк «Таганай» / Vk.com

Плюсовые температуры в Челябинской области сохранятся до понедельника. Так, в субботу, 31 октября, столбики термометров будут показывать +4…+9 °C, на юге региона до +14 °C, в ночные часы — +1… -4 °C, в горах и низинах до -8 °C.

В воскресенье, 1 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах — умеренные, а утром на дорогах будет гололедица. Ночью — +1… -4 °C, днем — +4… +9 °C.

В понедельник, 2 ноября, погодные условия предыдущего дня сохранятся, но будет чуть холоднее: в ночные часы 0… -5 °C, днем +2… +7 °C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru