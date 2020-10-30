Под Челябинском появится мемориал медикам, погибшим при борьбе с коронавирусом

Новая больница и мемориал откроются в ноябре. Фото: минздрав Челябинской области.

В Челябинской области появится мемориал медикам, которые погибли, исполняя свои профессиональные обязанности во время пандемии коронавируса. Памятный камень установят на территории новой инфекционной больнице в Сосновском районе.

— Мы покажет его в тот же день, когда откроем новую больницу, — пообещала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Также Гехт заявила, что отдельный памятник врачам-героям может быть установлен и в самом Челябинске. Переговоры об этом ведутся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru