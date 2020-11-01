Самый эффективный способ защиты на сегодняшний день - маска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 1 ноября в Челябинской области официально подтверждены 20 тысяч 447 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию подхватили 170 человек, в том числе пятеро школьников.

На лечении дома и в стационарах остаются 4 тысячи 630 человек.

За прошедшие сутки выписаны 136 человек.

Печальная статистика пополнилась пятью погибшими.

Большинство из них: две женщины 67 и 68 лет, а также двое мужчин 59 и 72 лет, — скончались от коронавируса, не имея серьезных сопутствующих заболеваний.

От хронического недуга, который усугубился после заражения коронавирусом, умер мужчина 68 лет. У него была обструктивная болезнь легких.

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