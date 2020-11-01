В Магнитогорске от коронавируса умер священник с грустными глазами

Вадиму Клокову было 55 лет. Фото: сообщество "Магнитогорская епархия".

В субботу, 31 октября, ушел из жизни священник Вадим Клоков, который был настоятелем храма Воскресения Христова в поселке Бреды. Священнику было всего 55 лет, и он не смог справиться с осложнениями, которые вызвала коронавирусная инфекция, сообщают в Магнитогорской епархии.

Известно, что священный сан Вадим Клоков принял десять лет назад. По образованию Клоков был медиков и до ухода в церковь работал фельдшером скорой помощи, а чуть позже занимался предпринимательством.

Соболезнования родным и близким священник высказал Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

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